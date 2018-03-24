Большинство граждан Сербии не поддерживают вступление в НАТО

Почти 85 процентов граждан Сербии не одобряют вступление своей страны в НАТО. Такой вывод можно сделать на основании результатов исследования общественного мнения, проведенного в преддверии годовщины бомбардировок Югославии 1999 года.

В период с 16 по 20 марта НПО "Институт по европейским делам" провел телефонный опрос 1,2 тысячи граждан Сербии. Тема исследования – отношение граждан республики к Североатлантическому альянсу. Результаты опроса были опубликованы на сайте института.

На вопрос "Поддерживаете ли вы членство Сербии в НАТО?" 84 процента респондентов ответили "нет", 10 процентов – "да", 6 процентов опрошенных не имели ответа.

Основными причинами бомбардировок 1999 года участники опроса называли политику тогдашнего президента Югославии Слободана Милошевича; интересы США, Запада и мировых держав; изгнание сербов из Косово; захват территории Косово и отделение его от Сербии.

На вопрос "Приняли бы вы извинения НАТО за бомбардировки?" 62 процента опрошенных ответили отрицательно, 31 процент – положительно, 7 процентов не смогли дать ответа.

При этом 68 процентов участников опроса считают, что сотрудничество с НАТО не принесет Сербии никакой пользы, 18 процентов полагают, что принесет, еще 14 процентов не сумели определиться.

Сотрудничество Сербии и НАТО не поддерживают 66 процентов респондентов, согласны его продолжать 26 процентов, 8 процентов не ответили.

Отношения Сербии и Североатлантического альянса оценили по пятибалльной системе на 1 (то есть "очень плохо") 44,7 процента опрошенных, на 2 – 21,4 процента, на 3 – 25,9 процента участников. Оценки 4 и 5 набрали всего лишь 4,4 процента и 3,6 процента поддержки, передает РИА Новости.