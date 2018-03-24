Тренер Бразилии Тите: Акинфеев является вратарем великолепного уровня

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите после крупной победы своих подопечных над сборной России (3:0) в Москве признался, что этот матч доказал готовность бразильцев к чемпионату мира. Кроме того, специалист персонально выделил нескольких российских футболистов.

"Я очень доволен нашей сегодняшней игрой, потому что мы реализовали наши планы, – сказал наставник, которого цитирует ТАСС. – Команда хорошо готова технически, смогла использовать свои моменты, поэтому считаю, что игроки справились с поставленной задачей. Мы продолжим выбранную нами линию. Команда готова к чемпионату мира".

На просьбу оценить игроков сборной России Тите выделил сразу нескольких футболистов.

"Извините, если неправильно произношу фамилии, но очень интересным и агрессивным игроком показался Головин. То же самое могу сказать о Самедове, Миранчуке и Смолове. Все они хорошо оснащены технически и умеют быстро принимать решения возле чужой штрафной. Очень качественным футболистом предстал Акинфеев, имеющий отличный процент сейвов. Великолепный уровень".