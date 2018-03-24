Бывший президент США Картер предложил помочь Трампу в переговорах с Северной Кореей

Экс-президент США Джимми Картер (1977-1981) предложил нынешнему президенту Дональду Трампу помощь в проведении переговоров с властями Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом бывший глава государства сообщил в интервью телеканалу CBS.

39-й президент Соединенных Штатов подчеркнул, что за время работы на посту он провел около 20 часов переговоров с высшим руководством КНДР.

"Я понимаю то, чего они хотят и что им нужно", — подчеркнул Картер. Также он выразил готовность при необходимости отправиться в Северную Корею, передает ТАСС. Как подчеркнул политик, к нему только что приезжал представитель Белого дома с последней информацией по КНДР.

93-летний Картер раскритиковал Трампа, который ранее позволял себе нелестные выражения в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына (например, называл его "маленьким человеком-ракетой" и грозил обрушить на Северную Корею "огонь и ярость", если Пхеньян нанесет ракетный или другой удар по Соединенным Штатам или их союзникам). Джимми Картер стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2002 году за стимулирование экономического и социального развития, продвижение вперед демократии и соблюдения прав человека, а также за неутомимые усилия по поиску мирных решений международных конфликтов.