Uber знала о проблемах у беспилотников до смертельного ДТП в Аризоне

Компании Uber знала о проблемах у беспилотных автомобилей во время тестов до несчастного случая, произошедшего в американском штате Аризона, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщило издание The New York Times, ссылаясь на полученный отчет сервиса.

По данным газеты, бесплотники Uber испытывали определенные трудности во время езды мимо высоких транспортных средств, а также в зонах, где в тот момент велось строительство.

Как отмечается во внутреннем отчете компании, автомобили во время испытаний в Аризоне не могли преодолеть расстояние в 13 миль (около 20 километров) без вмешательства водителя. В свою очередь автоматика конкурирующего проекта компании Google могла проехать самостоятельно почти 5,6 тысяч миль (порядка девяти тысяч километров), сообщает газета "Известия".

Однако, несмотря на такой показатель, компания Uber не увеличила количество водителей, которые могли бы следить за безопасностью проводимых тестов.

Ранее в средствах массовой информации сообщалось о временной приостановке компанией Uber испытаний беспилотников в связи со смертельной аварией в Аризоне. Тогда в результате столкновения с автономным джипом Volvo погибла 49-летняя Элейн Херцберг. Правоохранители заявили, что не нашли в этом инциденте вины автоматики Uber.

Ряд компаний в Соединенных Штатах Америки (в том числе Uber) проводят испытания автономных автомобилей. Главная проблема их внедрения заключается не в технологиях, а в том, кто будет нести юридическую ответственность за возможные ошибки автоматики при дорожно-транспортных происшествиях. Разработчики беспилотников не готовы взять на себя ответственность в отсутствие водителя.