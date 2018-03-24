Шахматы. Сергей Карякин одержал победу над Ароняном на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин на проходящем в Берлине турнире претендентов Международной шахматной федерации (FIDE) в 11 туре одержал победу над армянином Левоном Ароняном. Россиянин играл черными фигурами, а партия завершилась на 74-м ходу.

Кроме Карякина свои матчи провели другие россияне. Александр Грищук по итогам 96 ходов свел свой матч к ничьей против Дин Лиженя, а Владимир Крамник также разошелся миром на 41-м ходу в партии против лидера турнира претендентов Фабиано Каруаной из США. В еще одной партии тура американец Уэсли Со еще одной ничьей завершил противостояние с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана.

По итогам 11 раундов лидером турнира претендентов с семью очками является Каруана. Второе место занимает Мамедьяров (6,5 балла), на третьей и четвертой позиции обосновались Карякин с Грищуком (у обоих – по 6 баллов). Следом за ними расположились Лижень (5,5), Крамник (5), Со (4,5), Аронян (3,5).

Напомним, что победитель турнира претендентов получит возможность сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном из Норвегии.