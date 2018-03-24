Британские СМИ: 20 стран Евросоюза готовятся к высылке российских дипломатов

Около 20 стран Европейского союза могут последовать примеру Великобритании и выслать в российских дипломатов, якобы связанных с разведкой, в качестве ответной меры на отравление в городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. Об этом заявило издание The Times.

Как уточняется, до 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатических работников, связанных со шпионской сетью Москвы. В согласованной кампании примут участие Болгария, Германия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Франция, Чехия, Эстония и еще девять других стран. Начнется кампания по выдворению российских дипломатов в понедельник, 26 марта, с отзыва посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера на четыре недели.

На встрече, состоявшейся 22 и 23 марта в Брюсселе, лидеры государств и правительств Европейского союза приняли решение относительно отзыва Эдерера из Москвы для консультаций, напоминает ТАСС.