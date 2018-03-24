Российские ватерполистки вышли в финал Кубка Европы

Ватерполистки сборной России на проходящем в Испании Кубке Европы пробились в финал соревнования. Этот успех стал возможен после того, как россиянки со счетом 9:8 одержали победу в полуфинальном поединке над хозяйками турнира.

Примечательно, что для испанок это поражение от сборной России стало первым, а групповой этап они завершили на первом месте, в то время как российские спортсменки стали третьими в группе А, потерпев одно поражение.

В финале россиянки встретятся со сборной Греции, которая перед решающим поединком также не имеет в своем активе ни одного поражения в Кубке Европы. Матч Греция – Россия состоится 25 марта.

В матче за бронзовые медали Испания сразится с Нидерландами.