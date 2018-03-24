Короткое замыкание могло стать причиной пожара с пятью жертвами на Камчатке

Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара на Камчатке, унесшего в пятницу, 23 марта, жизни пяти человек. Об этом сообщили представители ГУ МЧС по краю.

Как уточняется, в ходе обследования были обнаружены признаки короткого замыкания электропроводки, причем сразу в двух местах – электропроводки самого дома и электропроводки бойлера.

Назначена пожарно-техническая экспертиза, в ходе которой специалисты будут выяснять, какое из этих двух замыканий стало первичным и вызвало пожар.

Ранее сообщалось, что по факту гибели во время пожара пяти человек, в том числе двух детей, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты, специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС и инспекторы пожарного надзора. Устанавливаются причины возгорания и личности погибших.