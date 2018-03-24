В порту Бразилии было изъято почти две тонны кокаина

В Сантосе, крупнейшем контейнерном порту Латинской Америки, власти Бразилии конфисковали груз, в котором были спрятаны почти две тонны кокаина. Об этом сообщило информационное агентство France-Presse.

Как уточняется, наркотики были распределены по трем контейнерам, содержащим сахар, кофе и соевый белок. Груз был предназначен для экспорта, но его конечный пункт назначения не указывается, передает ТАСС.

Это уже шестая партия кокаина, изъятая в Сантосе с начала 2018 года. В 2017 году власти сообщали об изъятии в порту более 11 тонн кокаина. Один из наиболее серьезных инцидентов произошел в ноябре 2017 года, когда в грузе с дрожжами, направляющемся в Бельгию, было обнаружено более тонны кокаина.