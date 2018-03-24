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24 марта 201805:39

У экс-вратаря сборной Испании Канисареса трагически погиб пятилетний сын

Фото: twitter.com/SeFutbol

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Бывший вратарь сборной Испании по футболу Сантьяго Канисарес в пятницу, 23 марта пережил семейную трагедию – в возрасте пяти лет скончался его сын Санти. Известно, что причиной столь скоропостижной смерти является онкологическое заболевание. Об этом сообщает Спортбокс.Ru.

Федерация футбола Испании решила поддержать Канисареса и на товарищеский матч против сборной Германии (1:1) испанские футболисты вышли в траурных повязках.

Канисарес в период с 1992 по 2006 год провел за сборную Испании 45 матчей. Голкипер является воспитанником мадридского "Реала", однако по-настоящему он прославился в составе "Валенсии", за которую он сыграл в 305 играх, а также завоевав титул чемпиона Испании и обладателя Кубка УЕФА.

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