ЧМ по футболу: инфраструктура готова, но готова ли сборная

Пятикратные чемпионы мира и главные фавориты предстоящего мундиаля — бразильцы — вышли на поле в очень сильном составе. Чем все закончилось?

Кудесники мяча обозначили свои амбиции сразу же после стартового свистка. В первые 20 минут матча игра шла в одни ворота. Но оборонялась сборная России, на удивление, неплохо, и это без двух основных травмированных защитников. А потом и вовсе, команда Станислава Черчесова осмелела и начала атаковать. И тоже неплохо. В общем, первый тайм подарил надежду.

Однако, вторая половина встречи началась совершенно иначе. Другие скорости, другой настрой, словно для Бразилии чемпионат мира уже начался. Забивали гости легко и разнообразно с интервалом в несколько минут и, как принято говорить, "на классе". К 66-й минуте на табло горело 0:3. Сборной России впору было вызвать скорую.

За 2,5 месяца до начала чемпионата мира разница в классе соперников оказалась слишком велика, хотя осенью в матчах с другими фаворитами предстоящего турнира, Аргентиной и Испанией, наша команда произвела более целостное впечатление.

0:3. Теперь сборную России ждет не менее сложное испытание — матч с французами в Санкт-Петербурге. Инфраструктура, да и вся страна в целом, готова к чемпионату мира, но вот можно ли так сказать сейчас про нашу сборную? Черчесов постоянно напоминает, что второй матч в рамках сбора его команда всегда играет лучше. Вот и посмотрим.