Аргентина без Месси одолела Италию, Франция позволила Колумбии совершить камбэк

В Европе состоялся ряд товарищеских матчей по футболу. Сборная Аргентины на манчестерском "Этихад Стэдиум" принимала команду Италии и одержала победу со счетом 2:0. Забитыми голами за "альбиселесте" с разницей в десять минут отметились Эвер Банега и Мануэль Лансини. Примечательно, что участия в победном поединке не принимал капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который остался в запасе.

На парижском "Стад де Франс" сборная Франции принимала Колумбию и уже на 11-й минуте усилиями Оливье Жиру смогла выйти вперед. Более того, через 15 минут подопечные Дидье Дешама смогли упрочить свое преимущество, когда Тома Лемар удвоил счет на табло. Однако колумбийцы нашли в себе силы уже спустя две минуты отыграть один гол, автором которого стал Луис Мурьель.

Более того, во втором тайме выступающий во французском первенстве колумбиец Радамель Фалькао отыграл и второй мяч, а за пять минут до конца основного времени игры колумбийские футболисты и вовсе получили право на пенальти. За удар с 11-метровой отметки взялся Хуан Кинтеро, который удачно исполнил стандарт и вывел свою команду вперед. 3:2 – волевая победа южноамериканской команды.

Среди прочих результатов отметим поединок в Дюссельдорфе, где сборная Германии сыграла вничью с Испанией (1:1), а также первую с 1996 года победу англичан над командой Нидерландов после единственного гола в матче в исполнении Джесси Лингарда. Этот мяч стал для полузащитника первым за сборную Англии.