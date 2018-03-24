Керлингистки сборной России победили Данию и поборются за полуфинал чемпионата мира

В канадском Норт-Бее продолжается чемпионат мира по керлингу. Женская сборная России в заключительном матче группового этапа одержала победу над командой Дании со счетом 10:5. Победу российской команды добыли Юлия Гузиева, Галина Арсенькина вместе со своим вице-скипом Юлией Портуновой и скипом Викторией Моисеевой.

Этот успех гарантировал россиянкам четвертую строчку в группе и теперь им предстоит дополнительный матч за выход в полуфинал турнира. В стыковом поединке Россия сыграет с занявшей пятую позицию Чехией. Еще двумя претендентами на полуфинал являются спортсменки Южной Кореи, как обладательницы третьего места, и США (шестая строчка).

Стыковые игры и полуфиналы чемпионата мира состоятся 24 марта. Медали команды оспорят 25 марта.