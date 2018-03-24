Ученые: в России теплеет быстрее, чем в целом на Земле

Потепление на территории России происходит в 2,5 раза быстрее, чем на всей Земле. Такой вывод озвучил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов в штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге в пятницу, 23 марта.

Как отметил ученый, в последние годы особенно быстро потепление происходит в Арктике. Наиболее активно этот регион теплеет в сентябре.

Потепление на территории России связано с ее географическим положением, а также большой площадью снега и льда, от которой отражается солнечное тепло. В результате создается парниковый эффект, объяснил Катцов.

Площадь льда продолжает сокращаться в Арктике, быстрее всего – к концу лета. Конечно, полностью лед не исчезнет, потому что Арктика – холодный регион. Но его становится все меньше и меньше, а к середине века останется совсем мало.

Сокращение площади льда служит причиной для резкого понижения температур и длительных морозов в России и в Европе, передает агентство "Интерфакс".