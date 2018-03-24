Три станции "фиолетовой" линии метро Москвы закроют на неделю

Три станции "фиолетовой" ветки московского метро закроют на неделю для строительства Кожуховской линии. Об этом сообщает московский метрополитен.

Как уточняется, в период с 24 по 30 марта будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Данные ограничения связаны с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном "Выхино" — "Лермонтовский проспект". В это время поезда будут курсировать от станции "Планерная" до станции "Выхино" и обратно, передает РИА Новости. Метрополитен возобновит работу в обычном режиме в субботу, 31 марта, в 5:30.

Мосгортранс запустит компенсационные автобусы, которые довезут пассажиров до "Котельников", "Жулебино", "Лермонтовского проспекта", "Выхино" и "Кузьминок". Интервал движения составит менее одной минуты. Для максимально быстрого проезда наземного транспорта будет изменена схема организации дорожного движения в районе закрытых станций. Ограничения продолжат действовать до 31 марта включительно. С целью разгрузки станции метро "Выхино" с 24 по 30 марта пригородные электропоезда проследуют железнодорожную станцию "Выхино" без остановки.