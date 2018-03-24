Тарасенко помог "Сент-Луису" разгромить "Ванкувер" в НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартовал очередной игровой день. "Сент-Луис Блюз" на своем льду принимал "Ванкувер Кэнакс" и добился крупной победы со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Патрик Берглунд, чех Дмитрий Яшкин, а также российский легионер Владимир Тарасенко, для которого эта шайба стала первой после перенесенной травмы. Всего на его счету в 72 играх "регулярки" 59 (28+31) очков. Позже россиянин был признан второй звездой матча. У канадцев единственную шайбу забил Сэм Ганье.

"Блюз" после одержанной победы набрал 87 очков, что позволяет ему занимать девятую позицию в Западной конференции. "Ванкувер" с 61 баллом замыкает таблицу Запада.

Помимо матча в Сент-Луисе "Монреаль Канадиенс" на выезде разгромил "Баффало Сэйбрз" (3:0), "Даллас Старз" на глазах своих болельщиков уступил "Бостон Брюинз" (2:3), "Анахайм Дакс" с аналогичным счетом в дополнительное время проиграл "Виннипег Джетс" (2:3), а "Нью-Джерси Дэвилз" в овертайме дожал "Питтсбург Пингвинз" (4:3).