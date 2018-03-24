Российский гонщик Сироткин стал 13-м на третьей практике Гран-при Австралии

Российский пилот Williams Сергей Сироткин по итогам третьей практики на продолжающемся Гран-при Австралии показал 13-й результат. Стартовый этап проходит на трассе в Мельбурне. По сравнению со второй практикой россиянин улучшил свой результат на пять позиций, в то время как его канадский партнер по команде Лэнс Стролл обосновался 14-м месте. На второй практике канадец также показал 14-й результат.

Лучшее время по итогам третьей практики показал пилот "Феррари" Себастьян Феттель (1.26,067). Следом за ним расположился его партнер по конюшне Кими Райкконен , финишировавшего на 2.432 позже Феттеля, а третий результат продемонстрировал Маркус Эрикссон из "Заубера" (+2.823).