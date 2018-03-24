Скрипаль просил у Путина прощения и хотел вернуться в Россию

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Британии, просил у президента России Владимира Путина разрешение вернуться на родину. Об этом сообщила телерадиокорпорация BВC, ссылаясь на бывшего одноклассника Скрипаля Владимира Тимошкова.

Как уточняется, бывший одноклассник созвонился со Скрипалем после его приезда в Британию. Экс-полковник ГРУ, разговаривая с другом, отрицал, что был предателем, но рассказал, что написал письмо российскому президенту, в котором просил у него прощения.

"Скрипаль написал Владимиру Путину, чтобы до конца его помиловать и разрешить приехать в Россию", — цитирует Тимошкова РИА Новости. Скрипаль хотел увидеть свою мать, братьев и других родственников, проживающих в России.

Как заявил Тимошков, Скрипаль жалел о своей роли в качестве двойного агента, и добавил, что жизнь у него пошла наперекосяк.

По информации BBC, Кремль не подтверждает получение письма.