Погром в Амстердаме: полиция задержала 90 футбольных фанатов из Англии

Полиция Амстердама задержала 90 футбольных фанатов из Англии, которые устроили настоящий погром в центре города. Пьяные болельщики обливали людей пивом, бросали бутылки в туристов, которые прогуливались на лодках по каналам, а также в полицейских.

Властям Амстердама пришлось значительно усилить меры безопасности: билеты на матч купили более пяти тысяч англичан, но в город приехали в два раза больше, передает телеканал "Россия 24".

В товарищеской встрече сборная Англии победила соперников из Голландии со счетом 1:0.