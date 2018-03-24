Встреча поколений: благодаря врачам 90-летняя женщина прозрела и увидела правнучку

Вновь увидеть мир в 90 лет смогла жительница Тюмени. Пожилой пациентке вернули зрение местные врачи. На сложнейшую операцию пенсионерка решилась после рождения правнучки — очень захотелось увидеть девочку.

Тюменские офтальмологи сделали практически невозможное. Ветерану войны вернули зрение после десятилетней слепоты. Сама 90-летняя тюменка согласилась на операцию только благодаря рождению шестой правнучки.

"Юленька, ты попала ко мне на ручки. Я тебя впервые вижу. Где твои глазки"? – спрашивает прабабушка.

Пока пятимесячная Юля спокойно и внимательно разглядывает свою прабабушку и даже не подозревает, на что она согласилась ради этого момента. Их первая встреча — самое волнительное событие и для семьи.

"Я согласилась, чтобы Юленьку увидеть. Думаю, вдруг буду видеть, я человек счастливый. Я увижу правнучку шестую. На кого похожа? Она похожа и на отца, и на мать", — рассказала Валентина Моравская.

Последние 10 лет Валентина Андреевна провела почти в полной темноте. Зрение пенсионерка потеряла из-за прогрессирующей катаракты. В больницы семья обращалась, в том числе и в платные, но нигде не давали гарантий.

"Я сказала: "Не буду, буду умирать слепая", — решила пенсионерка.

Тем временем она продолжала хлопотать на даче, каталась на коньках и даже сама готовила еду.

"Мы ей на плите сделали специальные насечки, чтобы она могла пальцами знать, когда плита выключена. Мы на дачу ее возили, она все требовала — дайте мне работу!", — рассказала дочь Тамара Комлева.

В семье говорят, такой энергии и хорошему авантюризму позавидуют даже тридцатилетние. Сама Валентина Андреевна уверена, все идет с молодости. Ведь приходилось работать во фронтовом тылу. А там халтурить было непринято. Теперь на видном месте у тюменки фотография с врачом Григорием Симоненко. Именно он открыл для нее новую яркую страницу жизни.

Несмотря на запущенность патологии, операцию доктор провел без единого шва, через один маленький прокол раздробил катаракту и заменил хрусталик на искусственный.

"Удаление такой катаракты представляет достаточно большую проблему, возможны интероперационные и послеоперационные осложнения, но в данном случае все обошлось, пациентка ушла от нас с хорошим зрением", — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Тюменской областной клинической больницы N1 Григорий Симоненко.

Доктор также отметил, что после операции пациентка увидела его и удивилась, что врач такой молоденький.

Сейчас Валентина Моравская уже строит планы на будущее. Ждет не дождется, когда маленькая Юля начнет ходить, чтобы вместе с ней заново изучать, как выглядит этот мир.