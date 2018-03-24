В Сочи откроется первый парк футбола

В Сочи на площади у Южного мола морского порта Сочи откроется парк футбола чемпионата мира. Впоследствии подобные парки откроются в других городах, где пройдут матчи чемпионата мира.

В открытие парка примет участие бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш. Выбор гостя не случаен. Именно в Сочи пройдет из самых интересных матчей группового этапа между сборными Испании и Португалии.

В парке пройдут различные мероприятия. Будут организованы мастер-классы, где можно будет научиться футбольным трюкам. Гости смогут сфотографироваться с талисманом чемпионата мира волчонком Забивакой. "Очень скоро нас ждет событие исторического масштаба — чемпионат мира по футболу. Наш город примет игры предстоящего чемпионата. Сейчас мы продолжаем работать над транспортной логистикой, подготовкой городской инфраструктуры, праздничным оформлением курорта и вопросами безопасности. Наша цель — удивить гостей красотой и благоустройством Сочи, как во время зимних Олимпийских игр 2014 года", — сказал ТАСС глава города Сочи Анатолий Пахомов.