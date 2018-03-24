Склад с электротехникой горит в Мытищах

На Ярославском шоссе в подмосковных Мытищах загорелся склад, на котором хранятся электротехнические изделия. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, "МЧС наращивает группировку сил для тушения пожара. Для замера концентрации вредных веществ в воздухе на место направлена мобильная лаборатория".

Площадь пожара составляет около 1,2 тысячи квадратных метров, передает ТАСС.