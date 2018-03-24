Центр Москвы перекроют из-за репетиции парада Победы

В столице 24 марта перекроют несколько улиц из-за репетиции парада Победы и религиозного мероприятия. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно сообщению, с 15.00 до 15.20 нельзя будет проехать по улице Малая Грузинская. С 15.20 до 15.40 будет перекрыт Расторгуевский переулок. С 15.40 до 16.00 недоступна для транспорта будет улица Пресненский Вал, а с 16.00 до 16.20 — улица Климашкина.

Кроме того, 24, 26, 27, 29 и 30 марта с 15.00 до 18.30 движение в Проектируемом проезде номер 490 напротив здания Первого московского кадетского корпуса будет полностью перекрыто, передает РИА Новости.