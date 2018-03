Боттас разбил свой Mercedes на квалификации в Мельбурне

Финский гонщик Валттери Боттас, выступающий в чемпионате мира по автогонкам за Mercedes, разбил свой болид W09 во время квалификации Гран-при Австралии. Авария случилась во время третьего сегмента субботних заездов и организаторам пришлось прервать квалификацию.

Второй номер немецкой формулической "конюшни" ошибся уже в первом повороте своего очередного заезда, потерял контроль над машиной на скользкой траве и влетел в стену перед вторым поворотом. Сам пилот не пострадал, однако болид оказался разбит и не смог продолжить состязания.

Clear up underway 👍 Resumption of #Quali coming up shortly #AusGP #F1 pic.twitter.com/KJZ4yKTwrN