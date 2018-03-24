Дарья Касаткина зачехлила ракетку на турнире в Майами

В американском Майами продолжается крупный теннисный турнир, проводимый совместно Ассоциацией теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциацией. В состязаниях девушек выбыла из борьбы первая ракетка России Дарья Касаткина.

После успеха на состязаниях в Индиан-Уэллсе, где россиянка дошла по финала, Дарья явно испытывает проблемы – видимо, накопилась усталость. В Майами она уступила малоизвестной американке Софии Кенин – 6:3, 2:6, 2:6. При этом после выигранного сета у Касаткиной мало что получилось в двух следующих.