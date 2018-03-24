В Афганистане 10 террористов подорвались на собственной мине

На северо-западе Афганистана 10 террористов стали жертвами собственной мины. Об этом сообщили в пресс-центре 209 корпуса Афганской национальной армии. По сведениям военных, еще четверо боевиков ранены.

Кроме того, в результате авианалета самолета A29 на территории селения Худойкул разрушены две укреппозиции террористов, а в провинциях Кундуз и Тахар убиты семь и ранены шесть боевиков, передает "Интерфакс".