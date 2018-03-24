Сергей Сироткин провалил квалификацию Гран-при Австралии

Сенсационный провалом завершился для россиянина Сергея Сироткина дебют на квалификации первого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Наш пилот команды Williams занял только предпоследнее, 19-е место в заездах накануне гонки.

Это тем более печально, что во время тренировочных заездов Сергей дважды был буквально в двух-трех позициях от десятки лучших: в пятницу он занял 12-е место, а в субботу – 13-е. Но квалификация россиянину явно не удалась, он выбыл уже после первого ее круга.

Выиграл квалификацию действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes. Его время – 1 мин. 21,164 сек. В тройку лучших вошли также два экс-чемпиона мира из итальянской Ferrari: финн Кими Райкконен и немец Себастьян Феттель. Как уже сообщали Вести.Ru, второй пилот Mercedes Валттери Боттас разбил свою машину в третьем сегменте квалификации и занял 10-е место.