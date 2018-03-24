Переломный год: доверенные лица Путина - об изменениях в стране

Переломный год: доверенные лица Путина - об изменениях в странеЧитайте нас в Telegram
Приглашение в штаб Путина, которое было в день выборов на руках у его доверенных лиц, — любопытный и теперь исторический документ. А не они, доверенные лица, осуществляли связь своего кандидата с тем действительно рекордным числом избирателей, которые и вручили Путину мандат на обновление?
Что эти доверенные лица говорят о том, какие, по их мнению, стоят перед страной главные вызовы в следующее президентство? Посмотрим выступления Путина в ночь после выборов и глазами его массового избирателя, те, кто, например, был на митинге на Манежной площади, и изнутри его штаба — глазами тех самых его доверенных лиц, собравшихся в штабе Гостином дворе.
Это было первое из трех публичных выступлений Владимира Путина в тот вечер. Но во всех трех речах будут три темы: доверие, надежда, а ещё... На площади кто-то выкрикнет: "Мы — ваша команда!" "Вы — наша общая команда, и я — член вашей команды", — ответит президент.
В штабе в тот вечер следили и за речью на митинге, и за постоянно менявшимися цифрами. Хотя был, как минимум, один человек, который в тот вечер успел вообще везде. Это народный артист СССР Василий Лановой.
На разных отрезках предвыборной кампании ожидания у политологов были разные. Кадры небывалых очередей в день голосования к российских дипмиссиям по всему миру — возможно, самая яркая иллюстрация того, что в этот раз избиратель почувствовал для себя что-то новое.
Один из примечательнейших сдвигов — двукратное увеличение голосов, отданных за Путина даже в Лондоне. Уж где-где, а там никакого административного ресурса не заподозришь.
А вот уже и в штаб в Москве стали подходить все новые и новые доверенные лица — с теми самыми приглашениями. Любопытная деталь: в штабе Путина – никакой формы одежды. Хотя, конечно, меня лично и поразили калоши Андрея Кончаловского. И по каким же стопам он предлагает теперь идти миру?
"Можно сказать, что сейчас Россия является, пожалуй, наиболее серьезной европейской державой, которая не отказалась от европейских ценностей. Я думаю, что Европа, особенно Западная, отказывается от тех ценностей, которые создали европейскую культуру, что через одно поколение европейцы будут сюда ездить, чтобы вспомнить, какими они были", — считает режиссер.
- Это не вызов. Это как раз, может быть, даже преимущество России в данном случае?
- Безусловно. Когда я говорю, вызов, мы должны это сохранить. Мы — Третий Рим.
- А четвертому не бывать?
- Не бывать.
И все-таки, несмотря на такое очевидное сейчас переустройство мира, большинство наших собеседников, прежде всего заговаривали о том, какие задачи в следующее президентство стоят, по их мнению, внутри страны.
"Я, как всегда, боюсь за детей своих. С 1996 года Владимир Владимирович повернулся к детям. А ведь тогда были закрыты все школы. И моя школа была закрыта, нас выкинули, а у нас были 600 детей. Сейчас созданы "Сириус" и центр в Питере, который собирает буквально детей из всех регионов. Что случилось в жуткие 90-е годы? Мы потеряли самую сильную сторону — массовость. Сейчас это всё возродилось", — подчеркнула наша прославленная тренер по фигурному катанию Елена Анатольевна Чайковская.
"В первую очередь надо позаботиться о своей стране, чтобы наши люди жили богаче и богаче с каждым годом, чтобы стабильная страна была. А когда будет стабильная страна развиваться, когда она будет действительно богата, когда она сможет самостоятельно решать все вопросы, тогда ее больше будут уважать", — сказал президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.
"Быть сильными, быть выше этого всего, быть разумными, умными, порядочными людьми. Думаю, что рано или поздно наши коллеги из-за рубежа это оценят", — уверен четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.
- Если порассуждать о том, за что нужно взяться в первую очередь, то что это будет?
- Конечно, за экономику, — сказал народный артист России, композитор Игорь Крутой.
- Со своей страны начнем?
- Да, за экономику своей страны. Понятно, что международная ситуация очень непростая, но экономику страны надо поднимать прежде всего при существующем мировом кризисе, при всех санкциях.
Недавно "Вести в субботу" были в мастерской скульптора Андрея Ковальчука, когда он завершал работу над памятником начальнику советской разведки времен Великой Отечественной генералу Фитину. Встречаем и его в Гостином дворе.
- Какие будем ваять реалии новые?
- Я завершаю создание памятника жертвам в Катыни, тем, кто был репрессирован и расстрелян, — рассказал Ковальчук.
- Ни в коем случае нельзя забывать про это!
- Конечно, потому что были разные страницы нашей истории, и сегодня мы видим то, что мы вспоминаем не только хорошее, но и какие-то такие трагические моменты.
- Не зная этого, не построишь будущего.
Все так, но есть и еще одно ощущение.
"Многие годы мы себя истязали. Где-то лучше, кто-то лучше, как-то все у нас было плохо. И вдруг этот год стал переломным. Мы себя стали больше любить, уважать, мы стали изучать собственную историю, гордиться ей. И это, наверное, самое важное", — отметил народный художник России, модельер Валентин Юдашкин.
Поддержавшие Путина мастера искусств на то и есть люди творческие, что в политическую повестку привносят и тот самый особый взгляд на то, как должно меняться и само общество.
"Нам надо быть законопослушными", — считает Владимир Урин, гендиректор Большого театра.
- Кстати, потихонечку мы меняемся.
- Очень потихонечку. Если говорить про нас, то мы же русские, нам же главное — обойти закон.
- На зебре водители уже останавливаются. И в неположенных местах почти уже не курят. Правда, больше из-за штрафов, чем из-за законопослушания.
- Конечно. И количество штрафов, которые неоплаченные, тоже давайте посчитаем. Надо тихонечко становиться в этом смысле цивилизованной страной.
Цивилизованная страна — это и когда ты уважаешь своих сограждан; как бы они ни проголосовали. Тем важнее, что эту тему поднял в тот вечер сам глава государства.
"Очень важно сохранить это единство, дорогие мои, привлечь на свою сторону и тех, кто мог голосовать и за других кандидатов. Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед. А для того, чтобы двигаться вперед, мы должны ощущать и чувствовать локоть каждого гражданина страны", — заявил Путин.
Но вернемся в штаб, где директор Большого театра сказал, на наш взгляд, еще одну очень важную вещь — о том, что бы надо сделать самому обществу.
"Если говорить о культуре, то, конечно, это культура взаимоотношений, производственная культура, человеческая культура", — уверен Владимир Урин.
- Как интересно из ваших уст это слышать. Я был уверен, что вы сейчас про балет и оперу.
- Нет. Мы не должны относиться к культуре как к отрасли только. Есть отрасль культуры, есть Министерство культуры.
- А есть метафизика.
- А есть то, что вообще является сутью культуры, человеческого общежития, человеческих отношений, культуры производства. Вплоть до культуры движения, и так далее. Куда бы мы ни глянули, везде есть понятие «культура», от которого , кстати, зависит очень серьезно уровень производства.
Но многое изменилось и уже переосмыслено.
"Наша сила внутри. Могу сказать как спортсмен, который был постоянно в этой ситуации, когда весь мир против нас, что это дает дополнительные силы. Тебе плечо друга нужно как никогда", — сказал Владислав Третьяк.
"Мы знаем, что делать, у меня такое ощущение, против этого, на мой взгляд, абсолютно несправедливого осуждения", — отметил актер Александр Балуев.
"Я абсолютно уверен, что нужно прежде всего в себе разобраться, что ты сможешь сделать для себя. Нужно делать дело. Как говорил мой великий учитель Олег Павлович Табаков, дело надо делать", — подчеркнул народный артист России Владимир Машков.
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