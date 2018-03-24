Дело Скрипаля: Лондон голословно обвиняет Москву и скрывает информацию

Желание России помочь Великобритании разобраться в деле Скрипаля не встречает взаимности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши намерения и попытки на разных уровнях что-либо объяснить натыкаются на стену непонимания и стену нежелания слушать", — отметил он в интервью телеканалу "МИР 24".

Песков также рассказал, что МИД РФ готово ответить на любые вопросы, однако британский посол в ведомство не приходит. При этом Россия не знает, какую информацию использовала премьер Британии Тереза Мэй в ходе контактов с европейскими коллегами. Также неизвестно, какой объем информации о происшествии в Солсбери имеется у британцев. Поэтому, добавил Песков, Кремль не может судить о том, что стало причиной такой реакции.

"Обвинения настолько серьезные, что они не могут выдвигаться голословно", — уточнил он.

Ранее лидеры стран ЕС приняли решение отозвать посла ЕС в РФ Маркуса Эдерера для консультаций. Пока неизвестно, на какой срок отозван дипломат. Однако, по словам премьер-министра Швеции Стефана Левена, речь идет о месяце.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к инциденту причастна Россия, Кремль это категорически отрицает.