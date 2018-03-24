CNN обвинили в раскачивании системы международных отношений

Тема:
Отравление Скрипаля 41 минута назад
CNN обвинили в раскачивании системы международных отношенийЧитайте нас в Telegram
Это "раскачивает всю систему международных отношений" — так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал сообщение американского телеканала CNN о полученных президентом США рекомендациях выслать российских дипломатов.
О том, что Совет национальной безопасности США рекомендовал Дональду Трампу выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, CNN сообщил со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией. По данным телеканала, решение может быть принято в ближайшее время.
"Это есть нарушение всяческих международных прав. Это раскачивает всю систему международных отношений", — заявил Чепа.
По мнению депутата, ряд СМИ и определенные заинтересованные лица продолжают нагнетать истерию и развивать антироссийские настроения, передает РИА Новости. Все это, как и прежде, не способствует решению больших проблем, существующих в мире и осложняющих как двусторонние, так и многосторонние отношения. И все это "делается по абсолютно необоснованным, непроверенным фактам, голословно", добавил Чепа.
По сообщению CNN, решение направить президенту Трампу рекомендацию о высылке российских дипломатов было принято после встречи на высоком уровне в Белом доме в среду, 21 марта. На ней Совет национальной безопасности США разработал несколько вариантов действий против России, и самый жесткий из них — сценарий с высылкой дипломатов — и стал приоритетным по итогам встречи.
При этом в рекомендации не указано количество российских дипломатов, которых, с точки зрения Совета нацбезопасности, президенту США следует выслать, передает "Интерфакс".
По данным CNN, если Трамп решит последовать данной рекомендации, соответствующее решение "будет принято в ближайшее время — возможно, в начале следующей недели" По данным источника телеканала, США хотели бы посмотреть, что предпримут члены Евросовета.
Как сообщил CNN высокопоставленный иностранный дипломат, Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия и некоторые другие страны "скорее всего, вышлют россиян в понедельник".
Ранее по теме
-
Дело Скрипаля: Лондон голословно обвиняет Москву и скрывает информацию51 минута назад
-
Песков: Скрипаль не просил разрешения вернуться в Россию2 часа назад
-
BBC: Скрипаль просил у Путина прощения и хотел вернуться в Россию4 часа назад
-
Глава секретной лаборатории в Великобритании исключил утечку токсичных веществ8 часов назад
-
Британские СМИ: 20 стран Евросоюза готовятся к высылке российских дипломатов9 часов назад
-
Европейский союз отзывает посла из России11 часов назад
Сейчас
В Мытищах потушили пожар, поглотивший 1,2 тысячи квадратов
Картина дня
-
Драма с заложниками во Франции
- Путин обратился к гражданам РФ
- Страны ЕС готовы выслать российских дипломатов
- Савченко объявила голодовку
- Сочи накрыла пыльная буря
Самое читаемое
-
Американская подлодка вмерзла в лед, отрабатывая "удары по России"
- Мария Максакова ответила на вопрос о новом возлюбленном
- Мальчика, записавшего прогноз погоды для детского сада, позвали на телевидение. Видео
- Женщина, изуродованная мужем, показала новые руки-протезы. Видео
- Cупруги сожгли няню своего ребенка. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта маленького Jaguar
- Тест-драйв дизельного Haval H9. Все, что вы хотели знать о "китайском Prado"
- Больше кроссовер, чем внедорожник: Volkswagen представил новый Touareg
- Китайцы сделали из "Форда" самый дорогой внедорожник в мире
- Назван месяц, когда в Россию приедет новый большой кроссовер Chevrolet
Экономика
-
Обвал на рынках: что в нем не так?
- Торговая война совпала с кредитным кризисом
- Forbes: 10 миллиардеров с наибольшими доходами
- Госдума запретила размещать рекламу на платежках ЖКУ
- Реальная зарплата выросла на 10,5% за январь-февраль
Недвижимость
-
У наследников "Иванушки" появился конкурент
- От пожара до животных: от чего застраховать квартиру
- Как правильно рефинансировать ипотеку
- Беременная Светлана Лобода поселилась на шикарной вилле
- Эксперты подсчитали, сколько семья москвичей будет копить на квартиру
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Спасатели вытащили на берег упавшую в Яузу собаку
- Четыре автомобиля оказались под завалами обрушевшегося дома
- Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- СМИ сообщили о стрельбе в подмосковном доме Витаса
- Умер мужчина, застрявший под креслом в кинотеатре
Вести.Hi-tech
-
Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
"Синяя птица" отправится в сказочное Белогорье
- В Москве переиздана легендарная книга "Пеле, Гарринча, футбол..."
- Скандал на трапе: Любовь Успенская против стюардессы
- Заглушки за долги: коммунальщики заставляют жителей платить
- Самые долгие светофоры столицы
- Выходные: "Ночь в театре", парад святого Патрика и зарядка
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Мороженое с добавлением банановых отходов будет таять медленнее
- Новый сканер мозга изменит понимание того, как "общаются" нейроны
- При ожирении вкусовые рецепторы уменьшаются на 25%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак