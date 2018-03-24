CNN обвинили в раскачивании системы международных отношений

Это "раскачивает всю систему международных отношений" — так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал сообщение американского телеканала CNN о полученных президентом США рекомендациях выслать российских дипломатов.

О том, что Совет национальной безопасности США рекомендовал Дональду Трампу выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, CNN сообщил со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией. По данным телеканала, решение может быть принято в ближайшее время.

"Это есть нарушение всяческих международных прав. Это раскачивает всю систему международных отношений", — заявил Чепа.

По мнению депутата, ряд СМИ и определенные заинтересованные лица продолжают нагнетать истерию и развивать антироссийские настроения, передает РИА Новости. Все это, как и прежде, не способствует решению больших проблем, существующих в мире и осложняющих как двусторонние, так и многосторонние отношения. И все это "делается по абсолютно необоснованным, непроверенным фактам, голословно", добавил Чепа.

По сообщению CNN, решение направить президенту Трампу рекомендацию о высылке российских дипломатов было принято после встречи на высоком уровне в Белом доме в среду, 21 марта. На ней Совет национальной безопасности США разработал несколько вариантов действий против России, и самый жесткий из них — сценарий с высылкой дипломатов — и стал приоритетным по итогам встречи.

При этом в рекомендации не указано количество российских дипломатов, которых, с точки зрения Совета нацбезопасности, президенту США следует выслать, передает "Интерфакс".

По данным CNN, если Трамп решит последовать данной рекомендации, соответствующее решение "будет принято в ближайшее время — возможно, в начале следующей недели" По данным источника телеканала, США хотели бы посмотреть, что предпримут члены Евросовета.

Как сообщил CNN высокопоставленный иностранный дипломат, Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия и некоторые другие страны "скорее всего, вышлют россиян в понедельник".