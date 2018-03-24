В Барселоне протестующие сожгли портреты короля Испании

Испанию сотрясают массовые протесты. В Барселоне более двух десятков человек пострадали в столкновениях с полицией, сообщает телеканал "Россия 24".

Массовая акция прошла в столице Каталонии из-за решения Верховного суда, который постановил выдать международный ордер на арест бывшего лидера автономии Карлеса Пучдемона и ряда его соратников. На улицы города вышли около десяти тысяч человек. Некоторые активисты в знак протеста сжигали фотографии короля Испании.

Верховный суд страны постановил заключить под стражу пять региональных политиков, в том числе кандидата на пост главы правительства автономии Жорди Туруля.