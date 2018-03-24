В Мытищах потушили пожар, поглотивший 1,2 тысячи квадратов

В подмосковных Мытищах ликвидировали открытое горение на складе электротехнических изделий на Ярославском шоссе. "Проводится проливка здания и разбор завалов", — рассказали ТАСС в пресс-службе главка МЧС России по Московской области.

Пожар в одноэтажном железобетонном здании склада вспыхнул в первой половине дня в субботу, 24 марта. Ранее огонь был локализован на площади 1200 квадратных метров.