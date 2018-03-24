Лихач на джипе устроил неудачный "заезд" по встречной полосе под Уфой

Неадекватное поведение водителя внедорожника привело к аварии на дороге неподалеку от столицы Башкортостана. Инцидент, произошедший в пятницу, 23 марта, попал в объектив автомобильного регистратора.

Мужчина, управлявший автомобилем Nissan, по какой-то причине оказался недоволен скоростью попутного транспортного потока и решил объехать его по полосе встречного движения.

Ему удалось обогнать несколько авто, после чего он обнаружил перед собой "Газель". Запоздалое торможение и попытка уйти на обочину не позволили избежать столкновения

О пострадавших в ДТП не сообщается.