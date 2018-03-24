Конькобежец Павел Кулижников победил на пятисотке

В подмосковной Коломне продолжаются всероссийские соревнования по конькобежному спорту. Павел Кулижников выиграл забег на 500 метров.

Павел пробежал свою любимую дистанцию с результатом 34,63 секунды.. На втором месте Алексей Есин, на третьем Артем Кузнецов. Кулижников, как и большинство ведущих российских конькобежцев, был вынужден пропустить Олимпиаду в Пхенчхане из-за решения МОК.

Днем раньше Денис Юсков выиграл соревнования в беге на 1 500 метров. На втором и третьем местах Сергей Трофимов и Сергей Трясцов. Наталья Воронина победила в беге на 3 000 метров. Серебро досталось Ольге Граф, бронза – Евгении Лаленковой.