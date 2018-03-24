Машина скорой помощи перевернулась, вылетев с трассы в Новгородской области

Авария с участием медицинского автомобиля УАЗ произошла утром 23 марта на автодороге Спасская Полисть — Малая Вишера в Новгородской области.

Водитель скорой помощи не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.

По словам автора видео, медики возвращались с вызова – до этого они отвезли больного в Великий Новгород.

В салоне авто, помимо водителя, находился врач. К счастью, в результате ДТП никто из них серьезно не пострадал.