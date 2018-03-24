Ревенко напомнил Сибагатуллину, кто на самом деле слуги

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Евгений Ревенко одернул однопартийца Фатиха Сибагатуллина, позволившему себе оскорбительные высказывания в адрес работников СМИ. В интервью порталу "Реальное время" Сибагатуллин охарактеризовал журналистов как "слуг" и посоветовал им "прижать хвосты", пишет РИА Новости.

Как написал Евгений Ревенко в Facebook, партия "Единая Россия" не разделяет личного мнения Сибагатуллина. Единороссы всегда относились и будут относиться к труду работников прессы и ТВ с уважением. Тем более, отметил Ревенко, что их профессия зачастую тяжела и связана с риском для жизни.

"Мы, депутаты, прежде всего сами являемся слугами народа. Коллеге Сибагатуллину, я считаю, надо бы просто извиниться, а не уходить в пикировки на тему: "кто более партии истории ценен", — добавил Ревенко.

Ранее главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы ВВС Фарида Рустамова обвинили в сексуальных домогательствах. Комиссия по этике рассмотрела "дело Слуцкого" и не нашла нарушений в поведении депутата.