Москва - Риге: закон "Об образовании" ухудшит двусторонние отношения

Россия рассчитывает, что международные организации отреагируют на поправки к латвийскому закону "Об образовании", которые предусматривают перевод всех школ на государственный язык обучения (латышский) к 2021/22 учебному году. В этой связи МИД РФ предупреждает Ригу, что она продолжает осложнять двусторонние отношения.

Как отмечается в комментарии департамента информации и печати российского МИД, образовательная "реформа" в Латвии начнет проводиться уже в следующем году.

При этом массовые протесты, обращения русскоязычной общественности к президенту страны и в ведущие мировые правозащитные институты, "просто-напросто игнорируются", отмечают во внешнеполитическом ведомстве. Не находят поддержки у действующих властей и предложения Латвийской ассоциации русских школ с русским языком обучения по внесению изменений в поправки к упомянутому закону.

Как указали в МИД РФ, в очередной раз под предлогом "интеграции" и "укрепления позиции государственного языка" попраны законные интересы и международно признанные права более чем трети населения Латвии. Там предупредили, что вся ответственность за это полностью ложится официальную Ригу. "Рассчитываем также, что подобные действия получат объективную оценку со стороны международных профильных структур", — заявили на Смоленской площади.

Сейм Латвии в окончательном, третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании" 23 марта.