Стычки с полицией в Барселоне: число пострадавших возросло до 35

В ходе стычек в Барселоне (Испания) пострадали 35 человек. У большинства ушибы, 15 человек пришлось госпитализировать.

Акции протеста в каталонских городах начались после обвинений судьи Верховного суда Испании Пабло Льярена в адрес 25 каталонских политиков в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания.

Пятеро политиков, в том числе кандидат на пост главы женералитета Жорди Туруль, арестованы. Судья выдал международные ордера на арест шести политиков, находящихся за пределами Испании, в том числе Карлеса Пучдемона.

Две тысячи человек в Барселоне пытались подойти к зданию представительства правительства Испании в Каталонии. Их остановили Mossos d'Esquadra.Митингующие пытались прорвать полицейский кордон, бросали камни, бутылки, полиция работала дубинками. Было сделано несколько холостых выстрелов в воздух, передает РИА Новости.