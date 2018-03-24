Защитник Руслан Камболов не сыграет с французами

Защитник Руслан Камболов не сможет помочь сборной России в контрольном матче с командой Франции. Травма бедра, полученная футболистов "Рубина", оказалась достаточно серьезной, и Руслан отбыл из расположения сборной.

Руслан Камболов получил повреждение бедра вскоре после прибытии в сборную. Обследование выявило у 28-летнего футболиста мышечный спазм. Камболов пропустил встречу со сборной Бразилии, а в субботу покинул команду и будет лечиться в "Рубине".

Российские футболисты проведут контрольный матч со сборной Франции 27 марта. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.