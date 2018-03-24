Подмосковные электрички сбили трех человек

Три человека погибли под колесами электричек в Подмосковье с вечера пятницы, 23 марта. Об этом сообщила представитель ММСУТ СК РФ Елена Марковская.

По ее словам, 23 марта около 19:00 в районе станции Монино электричка Москва — Фрязево насмерть сбила мужчину. Его личность устанавливается.

В тот же день около 22:20 женщина 1960 года рождения попала под поезд при переходе железнодорожных путей. Она скончалась на месте. Инцидент произошел на 633-м километре перегона станций Ховрино – Левобережная.

Между тем, 24 марта в 12:50 на перегоне Бутово — Щербинка поезд, следовавший из Москвы в Серпухов, насмерть сбил мужчину. Он также переходил пути в неположенном месте.

Обстоятельства происшествий выясняют в Следственном управлении. Ведомство призывает граждан быть бдительными и соблюдать правила безопасности, передает ТАСС.