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24 марта 201814:59

Полузащитника "Барсы" Гомеша ждут в Милане и Ливерпуле

EPA

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Хавбек футбольной сборной Португалии и испанской "Барселоны" Андре Гомеш может сменить команду уже во время летнего трансферного окна. При этом на португальца претендуют итальянский "Милан" и клуб английской премьер-лиги "Ливерпуль".

Представители английской команды контактировали с братом и агентом португальца, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на ряд британских изданий. Немецкий наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассматривает Гомеша в качестве замены Эмре Джану, который может покинуть мерсисайдский клуб.

В свою очередь и скауты из Милана пристально наблюдают за игрой 24-летнего полузащитника из состава чемпионов Европы, в частности, представители "россонери" были на очередной игре сборной Португалии, сообщает MilanNews.It. Как считают инсайдеры, способствовать переходу Гомеша может его партнер по португальской команде Андре Силва, играющий в составе "Милана".

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