Турция готова к новым операциям в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности Вооруженных сил республики уничтожать террористов на всей территории сопредельной Сирии. В субботу турецкий лидер отверг призывы ограничить зону боев районами, которые расположены к западу от реки Евфрат. Как заявил Эрдоган, террористы должны быть уничтожены вне зависимости от места, в котором находятся, пишет ТАСС.

"Население сирийских городов, в том числе Манбиджа, Телль-Абъяда и Рас-эль-Айна, выступает за приход Турции", — отметил президент. "Никто не в праве заявлять, что Турция захватывает Сирию", — добавил президент.

Ситуацию в Сирии с Эрдоганом в телефонном разговоре в субботу обсудил президент Франции Эммануэль Макрон. Он выразил крайнюю озабоченность гуманитарной ситуацией в районе Африн, где Турция проводит операцию "Оливковая ветвь".

"Франция крайне четко выразила необходимость придать абсолютный приоритет борьбе с "Исламским государством" (запрещена в РФ), которое для Франции является вызовом национальной безопасности", — заявил Макрон.

Французский лидер призвал Россию, Иран и Турцию соблюдать еще более строго сроки перемирия по всей Сирии и выстраивать долгосрочное политическое решение.