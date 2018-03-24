В Алтайском крае ввели режим ЧС

Губернатор Алтайского края Александр Карлин ввел режим чрезвычайной ситуации в Краснощековском районе, где из-за паводка оказались подтоплены около 200 жилых домов и более 500 приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По ее данным, наиболее сложная обстановка сложилась в населенных пунктах Усть-Козлуха, где подтоплено более 150 приусадебных участков и 98 жилых домов, а также в селе Маралиха, где пострадали 420 приусадебных участков и 106 жилых домов.

По словам начальника ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Игоря Лисина, в ликвидации последствий паводка задействованы 340 человек и 160 единиц техники, а также силы Сибирского спасательного центра, аэромобильная группировка ГУ МЧС России по краю.

Для пострадавших приготовлены 12 пунктов временного размещения, общая вместимость которых составляет 1096 мест. Особое внимание уделяется маломобильным, социально незащищенным категориям населения, передает РИА Новости.