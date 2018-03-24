Биатлонный пасьют в Тюмени выиграл Фуркад. Цветков - девятый

Субботнюю программу российского этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени открыла гонка преследования среди мужчин. На дистанции 12,5 км сильнейшим, как и в спринте, стал француз Мартен Фуркад. Лучший из россиян Максим Цветков на 9-м месте.

Фуркад, который стартовал первым, превзошел соперников во всем – и в стрельбе, и в беге по дистанции, и в психологии. После трех рубежей, которые он прошел чисто, француз "вез" конкурентам 1 минуту и 11 секунд. Он вполне мог допустить на последней "стройке" хоть три, хоть четыре промаха из пяти.

Но Мартен только одну пулю послал в "молоко". Время чемпиона – 32 мин. 9,7 сек. Вторым стал норвежец Йоханнес Бе, который в спринте был на 14-м месте, третье место у итальянца Лукаса Хофера.

Наши "стреляющие лыжники" дома оказались джентльменами: пропустили впереди себя многих. Самым точным был Антон Бабиков, который, тем не менее, пробежал два штрафных круга. Но его 43-е место в спринте не давало надежд на подиум – у него 24-е место.

Максим Цветков (итоговое 9-е место), Антон Шипулин (14-е) и Петр Пащенко (29-е) допустили по 3 промаха, Евгений Гараничев (23-е) – 4, Александр Логинов (11-е) и Дмитрий Малышко (28-е) – по 5.