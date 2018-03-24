Песков рассказал о "достаточно существенной" конкуренции на выборах

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Президентские выборы 1 час назад
Песков рассказал о "достаточно существенной" конкуренции на выборахЧитайте нас в Telegram
Выборы президента России 18 марта прошли с "достаточно существенным" элементом состязательности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в субботу в интервью телеканалу "МИР". Он признал, что у Владимира Путина "действительно не было и нет конкурентов в плане политического и государственного лидерства". "Но, несмотря на это, достаточно существенный элемент состязательности и политической конкуренции на выборах присутствовал", — сказал Песков.
По его словам, высокий процент голосов избирателей Путину обеспечили несколько факторов, одним из которых и стала "конкурентность". Другими факторами стали "уровень поддержки" и "международная повестка дня", добавил пресс-секретарь президента РФ.
"Выборы также были отмечены как одни из самых транспарентных, чистых и понятных", — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что уровень поддержки — это именно то, что наверняка сподвигло многих голосующих дойти до избирательного участка и отдать свой голос за Путина. А что касается международной повестки дня, как указал Песков, все знают, что президент никому не позволит заступать за "красные линии" национальных интересов России. "И в этом тоже чувствуется доминирующая поддержка россиян, которые объединились вокруг своего лидера", — считает он.
Пресс-секретарь упомянул и высокую активность граждан, голосовавших за пределами России. По словам Пескова, те люди, которые живут или работают за границей, продолжают оставаться россиянами. И многие из них имеют активную гражданскую позицию. "Конечно, эта позиция становится более активной в такие тяжелые времена, когда наша страна подвергается таким необоснованным нападкам", — добавил пресс-секретарь российского президента. Он рассказал также о политической программе избранного президента.
Согласно итоговому подсчету голосов по результатам президентских выборов, за Путина, который баллотировался как самовыдвиженец, отдали голоса 76,69 процента избирателей, пришедших на участки. Явка избирателей, по данным ЦИК, составила 67,54 процента.
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