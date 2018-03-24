Всех детей Волоколамска отправят на диспансеризацию

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Свалки Подмосковья 1 час назад
Всех детей Волоколамска отправят на диспансеризациюЧитайте нас в Telegram
В Волоколамском районе Московской области после жалоб детей на состояние здоровья пройдет дополнительная масштабная диспансеризация. Об этом рассказал журналистам министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.
По его словам, власти проведут "диспансеризацию всего детского населения Волоколамска и взрослого населения". С понедельника 26 марта планируется "заняться школьниками"; примут участие в диспансеризации и детские сады.
Все дети, госпитализированные ранее в Волоколамском районе с жалобами на плохое самочувствие, уже выписаны, рассказал Марков. По его словам, всего на общедиагностическое обследование было госпитализировано порядка 11 детей, и все они уже находятся дома.
"Патологий тяжелых нет, все осмотрены. В стационаре никого нет", — сказал глава областного Минздрава.
Ранее, 21 марта, 76 школьников из Волоколамского района Подмосковья из-за плохого самочувствия обратились к врачам, напоминает ТАСС. Шестеро из обратившихся были госпитализированы — по данным властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических болезней.
Жители Волоколамского района связывали недомогание детей с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово". На данный момент пробы крови не подтвердили отравления детей свалочным газом, хотя готовы еще не все анализы. Ранее местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи полигона "Ядрово" и неприятный запах со свалки.
Губернатор региона Андрей Воробьев поручил решить проблему до 15 июня, взяв ее на личный контроль. До этого времени нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа. В качестве временной меры власти решили в случае новых выбросов газа со свалки переносить начало занятий в школах и детских садах на два часа позже — с 08:30 на 10:30.
Накануне Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.
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