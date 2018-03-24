Михаил Коляда – бронзовый призер в одиночном катании

На проходящем в Милане чемпионате мира по фигурному катанию разыграны медали у мужчин. Победу одержал американец Нэйтан Чен . Россиянин Михаил Коляда занял третье место.

Михаил Коляда, занимавший после короткой программы второе место. Пусть и безупречно, но довольно успешно выступил в произвольной. Особенно на фоне конкурентов. Михаил дважды коснулся льда, в то время как китаец Цзинь Боянь и американец Винсент Чжоу неоднократно падали во время сложных прыжков. Михаил получил в сумме 272.32 балла, уступил только американцу Нэйтану Чену и японцу Соме Уно, завоевав свою первую бронзовую медаль чемпионата мира. Это не только личный успех Михаила, теперь и квота представительства России в этой дисциплине будет увеличена до трех человек. Хорошо выступил и Дмитрий Алиев. Три четвертных прыжка помогли Дмитрию переместиться с тринадцатого места на седьмое.

Чемпионом стал американец китайского происхождения Нэйтен Чен, не совершивший не единой ошибки и набравший в сумме 321,40 баллов. Серебро у японца Сомы Уно, который совсем немного выиграл у Коляды.