"Антонов" ищет выход на Россию через Белоруссию

Украинское государственное предприятие "Антонов" ведет переговоры с Минским заводом гражданской авиации №407. Стороны планируют создать в Белоруссии сервисный центр, который сможет проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку самолетов семейства Ан-148/158, пишет РИА Новости.

В "Антонове" отказались сообщить подробности, но очевидно, что совместное предприятие сможет обойти антироссийские санкции, введенные президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году.

Из-за ограничений в военно-техническом сотрудничестве с Россией, "Антонов" в данный момент не может производить самолеты. Доля российских комплектующих составляла до 50 процентов в каждом самолете "Ан".