Два футболиста сборной России посетили ночной клуб после проигрыша бразильцам

Защитники сборной России Роман Нойштедтер и Константин Рауш были замечены в пятницу вечером в одном из ночных клубов Москвы. Несколькими часами ранее наша сборная проиграла бразильцам в "Лужниках" со счетом 0:3.

Роман Нойштедтер и Константин Рауш участия в матче не принимали. Роман проел всю встречу на скамейке запасных, а Константин не попал в заявку. После игры оба игрока отправились в ночной клуб, где провели несколько часов. Реакция руководства сборной России на это событие пока неизвестно.

Роман Нойштедтер и Константин Рауш родились в СССР, но в раннем возрасте уехали с родителями в Германию, где выросли и стали профессиональными футболистами. Оба привлекались в молодежную сборную Германии, но затем сделали выбор в пользу российской команды.