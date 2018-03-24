Взрыв в Александрии унес две жизни

Взрыв в египетской Алесандрии унес жизни двух человек.

При подрыве автомобиля на улице аль-Мааскар ар-Румани погибли водитель и полицейский, они находились в машине, припаркованной за взорвавшейся.

Ранее сообщалось об одной жертве террора.

Глава безопасности Александрии подтвердил, что инцидент не повлияет на выборы Алесандрии, к деструктивным элементам будут применяться самые жесткие меры.

26-28 марта пройдет первый тур президентских выборов в Египте. Фаворит — действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Его единственный конкурент — глава малоизвестной партии "Аль-Гэд" Муса Мустафа Муса, передает РИА Новости.